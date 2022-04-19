Минкультуры РФ запретило показывать фильм Верховена «Искушение» о монахинях-лесбиянках в онлайн-кинотеатрах. Сотрудника, разрешившего прокат, уволили

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Минкультуры РФ отозвало уже выданное прокатное удостоверение для онлайн-показа фильма Пола Верховена «Искушение». В ведомстве заявили, что сотрудника, который оформил документы для «незаконной выдачи» удостоверения, уволили. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Содержание киноленты не соответствовало требованиям законодательства РФ, а именно федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — объяснили в министерстве.

Нарушения выявили в результате проверки департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры. По данным проверяющих, с жалобой в ведомство обратились производители фильма.

В ведомстве отметили, что уволенный сотрудник допустил халатность при оформлении документов. После проверки директору департамента кинематографии и цифрового развития министерства Светлане Максимченко «был объявлен строгий выговор».

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«Искушение» — франко-голландская драма режиссера Пола Верховена, где главные роли сыграли Виржини Эфира, Дафна Патакия и Шарлотта Рэмплинг. В картине рассказывается о событиях XVII века. По сюжету католическая монахиня Бенедетта Карлини из тосканского монастыря влюбляется в новую послушницу.

Премьера «Искушения» состоялась 9 июля 2021 года на Каннском кинофестивале, где фильм получил номинацию на Золотую пальмовую ветвь. В мировой прокат картина вышла осенью 2021 года.

В российских кинотеатрах «Искушение» не показали, поскольку Минкультуры РФ отказало фильму в выдаче прокатного удостоверения из-за «сцены провокационного содержания». В марте 2022 года картина Верховена стала доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах.

О фильме

«Искушение» Пола Верховена — непристойный фильм о религии, сексе и свободе История основана на реальных протоколах допроса монахини-лесбиянки

О фильме

«Искушение» Пола Верховена — непристойный фильм о религии, сексе и свободе История основана на реальных протоколах допроса монахини-лесбиянки

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