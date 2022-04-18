Журналист «Би-би-си» Андрей Захаров рассказал о блокировке своего счета в «Тинькофф-банке». В России он объявлен «иноагентом»

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«Тинькофф-банк» заблокировал счет журналиста «Русской службы Би-би-си» . Об этом Захаров рассказал в твиттере.

Причин блокировки счета в «Тинькофф-банке» журналисту не объяснили. «Реально так и сказали: объяснять не будет, решение пересмотру не подлежит. Но деньги можете вывести в другой банк; и на том „спасибо“», — говорится в твите Захарова.

Журналист опубликовал скриншот с сообщением банка. В нем говорится, что Захарову ограничили «дистанционное банковское обслуживание» после «комплексной проверки операций по счету».

«Пересмотру оно [решение], к сожалению, не подлежит. Информацию о причинах ограничения дистанционного банковского обслуживания банк не разглашает. По каждому клиенту решение принимается индивидуально на основании множества различных факторов», — заявили в «Тинькофф-банке».

В обсуждении в комментариях под твитом Захаров уточнил, что ограничения, наложенные банком, могут быть связаны с законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» и операциями с криптовалютой.

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Минюст России объявил Андрея Захарова «иностранным агентом» в октябре 2021 года. После этого журналист заметил за собой «беспрецедентную» слежку и уехал из России.

После начала войны в Украине в России начались массовые блокировки СМИ. В основном, власти объясняли их «распространением заведомо ложной информации» о российском вторжении. В списке заблокированных оказалась и «Русская служба Би-би-си».

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Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так

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