Журналист «Русской службы Би-би-си» Андрей Захаров, объявленный «иностранным агентом», уехал из России. Он объяснил это «беспрецедентной» слежкой
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Журналист «Русской службы Би-би-си» Андрей Захаров, объявленный «иностранным агентом», уехал из России. Об этом он сам рассказал в видео на ютьюбе.
По словам Захарова, после внесения в реестр «иноагентов» он заметил за собой «беспрецедентную» слежку.
Пока непонятно, с чем была связана слежка. С тем, что меня признали «иноагентом», или, возможно, с материалом про хакеров из [предположительно связанной с властями РФ] группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами.
Сейчас Захаров находится в Лондоне.
Захаров был внесен в реестр «СМИ — иностранных агентов» в середине октября. Всего за вторую половину 2021 года «СМИ-иноагентами» были объявлены 62 физических лица.