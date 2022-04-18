В России заблокировали сайт Human Rights Watch

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В России стал недоступен сайт правозащитной организации Human Rights Watch, сообщает «Интерфакс».

В реестр заблокированных сайтов 17 апреля по требованию Генпрокуратуры была добавлена одна из страниц сайта HRW — новость под заголовком: «Украина: В ходе российского нападения гибнут бегущие от боевых действий мирные жители».

Официально сайт полностью не блокируется, но из-за использования протокола https блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта.

Минюст России 8 апреля закрыл российское представительство Human Rights Watch. Свое решение ведомство объяснило «выявленными нарушениями действующего законодательства».

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