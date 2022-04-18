Украинские власти сообщили о шести погибших в результате ракетных ударов по Львову

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Во Львове в результате ракетных ударов погибли шесть человек. Еще восемь человек получили ранения, среди них один ребенок. Об этом заявил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

По его словам, утром 18 апреля по Львову нанесли четыре ракетных удара: три — по объектам военной инфраструктуры, еще один — по помещению, в котором работал шиномонтаж.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о пяти ракетных ударах по городу. По его словам, пострадали 11 человек.

«[При попадании ракеты в шиномонтаж были] повреждены или уничтожены около 40 автомобилей. От ударной волны выбиты окна в отеле поблизости. В нем живут эвакуированные украинцы», — написал Садовый.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

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