Собянин: 200 тысяч сотрудников иностранных компаний в Москве могут потерять работу. Уволенным предложат общественные работы в парках и центрах госуслуг

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за приостановки или прекращения деятельности иностранных компаний около 200 тысяч жителей города могут потерять работу. Об этом говорится в его блоге.

Собянин напомнил, что на прошлой неделе власти Москвы утвердили программу поддержки работников, которые оказались под риском увольнения. В первую очередь она предназначена для сотрудников иностранных компаний, которые ушли с российского рынка или приостановили работу в России. По его словам, на нее выделят 3,36 миллиарда рублей.

Для москвичей, чьи работодатели приостановили работу, но пока не закрылись, в рамках программы предлагается организовать временные работы. В качестве примеров таких работ Собянин назвал комплектование архивов и текущий ремонт оборудования.

Для тех, кто был уволен, но пока не нашел новое место, организуют общественные работы в центрах госуслуг «Мои документы», летних павильонах «Здоровая Москва», парках и других городских организациях.

Ожидается, что в рамках программы помощь в поисках работы получат более 58 тысяч работников предприятий, приостановивших свою деятельность. Из них около 12,5 тысячи человек пройдут переобучение и примерно 39 тысяч будут трудоустроены на временные и общественные работы, заявил Собянин.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

После российского вторжения в Украину и последовавших за ним санкций Запада более 750 иностранных компаний приостановили или полностью прекратили работу в России.

Что происходит в Украине и вокруг нее прямо сейчас

Война Пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине и вокруг нее прямо сейчас

Война Пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь