Forbes: Роскомнадзор планирует создать национальную систему защиты от DDoS-атак

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Роскомнадзор планирует модернизировать оборудование, используемое для исполнения закона об изоляции Рунета, и создать на его основе федеральную систему защиты от DDoS-атак из-за рубежа, рассказали источники Forbes.

По словам одного из них, система защиты от DDoS-атак может появиться осенью 2022 года.

Помимо этого, Роскомнадзор хочет в несколько раз увеличить пропускную способность DPI-оборудования, установленного в рамках закона об изоляции Рунета. Сейчас такое оборудование может одновременно фильтровать .

Ведомство не хочет вкладывать деньги в обновление оборудования и рассчитывает получить его «в рамках действующих контрактов», рассказал один из источников Forbes. При этом, по его словам, из-за санкций и проблем с логистикой производство такого оборудования подорожало примерно на 40%.

После начала войны в России на время перестали работать сайты многих государственных органов, компаний и сервисов — в том числе сайты Кремля, правительства и Госдумы. Минцифры неоднократно заявило, что фиксирует «беспрецедентные» кибератаки на сайты органов власти.

С момента вторжения России в Украину число кибератак на российские компании выросло с десятков в месяц до сотен тысяч в неделю, заявлял директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков.

Украинские СМИ писали о создании «киберармии» для атаки на Рунет. Кроме того, «кибервойну» России после вторжения в Украину объявила международная хакерская группировка Anonymous.

Другие проблемы российских сайтов

С начала войны «Госуслуги», сайты Кремля и других ведомств работают с трудом — или вообще не открываются Рассказываем, с чем это связано и как на них зайти, если очень надо

Другие проблемы российских сайтов

С начала войны «Госуслуги», сайты Кремля и других ведомств работают с трудом — или вообще не открываются Рассказываем, с чем это связано и как на них зайти, если очень надо

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