Forbes: Роскомнадзор планирует создать национальную систему защиты от DDoS-атак
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Роскомнадзор планирует модернизировать оборудование, используемое для исполнения закона об изоляции Рунета, и создать на его основе федеральную систему защиты от DDoS-атак из-за рубежа, рассказали источники Forbes.
По словам одного из них, система защиты от DDoS-атак может появиться осенью 2022 года.
Помимо этого, Роскомнадзор хочет в несколько раз увеличить пропускную способность DPI-оборудования, установленного в рамках закона об изоляции Рунета. Сейчас такое оборудование может одновременно фильтровать до 100 гигабайтов трафика в секунду.
Ведомство не хочет вкладывать деньги в обновление оборудования и рассчитывает получить его «в рамках действующих контрактов», рассказал один из источников Forbes. При этом, по его словам, из-за санкций и проблем с логистикой производство такого оборудования подорожало примерно на 40%.
В DPI-оборудование, которое используется для исполнения закона о суверенном интернете, уже заложен функционал защиты от DDoS-атак, рассказал источник Forbes в компании по информационной безопасности. Однако Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственное учреждение Роскомнадзора) пока разработал для него лишь несколько сигнатур (образцов видов атак), на которые должно среагировать оборудование, поэтому обеспечить качественную защиту не получается, добавил собеседник Forbes.
После начала войны в России на время перестали работать сайты многих государственных органов, компаний и сервисов — в том числе сайты Кремля, правительства и Госдумы. Минцифры неоднократно заявило, что фиксирует «беспрецедентные» кибератаки на сайты органов власти.
С момента вторжения России в Украину число кибератак на российские компании выросло с десятков в месяц до сотен тысяч в неделю, заявлял директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков.
Украинские СМИ писали о создании «киберармии» для атаки на Рунет. Кроме того, «кибервойну» России после вторжения в Украину объявила международная хакерская группировка Anonymous.