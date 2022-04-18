«Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего». Кремль — о российско-украинских мирных переговорах
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Динамика переговорного процесса между Россией и Украиной «оставляет желать лучшего». Такую оценку высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Также хочу вам напомнить слова президента о том, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется и, конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего.
При этом Песков подчеркнул, что «специальная военная операция» продолжается в соответствии с планом.
Последний на данный момент очный раунд переговоров состоялся в Стамбуле в конце марта. По его итогам Россия объявила об отводе войск из Киевской области, после чего там были обнаружены сотни тел убитых мирных жителей.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что убийства в Киевской области усложнили процесс переговоров с Россией. 16 апреля он заявил, что убийство украинских военных в Мариуполе, держащих оборону на заводе «Азовсталь», «поставит точку на всех переговорах».
Президент России Владимир Путин 12 апреля признал, что переговоры «зашли в тупик». Он обвинил Киев в попытках отхода от договоренностей, достигнутых в Стамбуле.