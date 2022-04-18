DHL возобновила поставки в Россию лекарств для фонда «Подари жизнь»

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Компания DHL, приостановившая поставки в Россию, возобновит перевозку незарегистрированных лекарств в РФ для фонда «Подари жизнь». Об этом сообщил фонд.

«DHL… очень внимательно изучила список препаратов, которые „Подари жизнь“ закупает для подопечных, проверила нашего поставщика, проверила сам фонд и приняла решение возобновить поставки», — заявила директор фонда Екатерина Шергова.

Фонд «Подари жизнь», помогающий детям с онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями, организует поставку в Россию незарегистрированных лекарств из-за рубежа. Согласно заявлению фонда, с компанией DHL, которая может доставлять лекарства с соблюдением температурного режима и таможенным оформлением, у них была «четко отлажена схема работы». После отказа DHL работать с Россией фонд нашел другого партнера, но «на других условиях и в несколько раз дороже».

Подробнее о том, как вторжение России в Украину повлияло на работу российских благотворительных фондов, читайте в тексте Светланы Рейтер на «Медузе».

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