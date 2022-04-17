Зеленский присвоил командующему военно-морскими силами Украины звание контр-адмирала

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил командующему военно-морскими силами Украины контр-адмиралу Алексею Неижпапе звание вице-адмирала.

Официально Зеленский пока не комментировал повышение командующего ВМС в звании. Советник офиса президента Виктория Страхова прокомментировала назначение словами «И все знают за какую блестящую операцию!»

Вечером 13 апреля флагман российского Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел из строя и вскоре затонул. Минобороны РФ назвало причиной случившегося пожар, но украинские источники заявили, что Украина нанесла по крейсеру удар ракетами «Нептун».

После гибели корабля Россия нанесла ракетный удар по заводу под Киевом, где производятся ракеты «Нептун».

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