Власти Харькова сообщили о пяти погибших при обстреле центра города

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По крайней мере пять человек погибли и еще 13 получили ранения в результате обстрела жилых домов в центре Харькова днем 17 апреля, сообщает «Суспільне» со ссылкой на департамент здравоохранения областной военной администрации.

Видеосвидетельства обстрелов публикуют, в частности, телеграм-каналы «Труха» и «Харьков Life».

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.

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