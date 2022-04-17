В России заблокировали издания «Люди Байкала» и «Красноярское время»

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Роскомнадзор заблокировал по требованию Генпрокуратуры РФ сайты двух региональных российских изданий — «Люди Байкала» и «Красноярское время», сообщает «Роскомсвобода».

Блокировка обосновывается распространением этими СМИ «недостоверной информации». К каким именно материалам у ведомства возникли претензии, неизвестно.

В редакции издания «Люди Байкала» прокомментировали блокировку следующим образом: «Мы всегда работали без цензуры и собираемся делать это дальше. Мы не писали о войне, потому что мы далеко и не можем проверить информацию. Но мы писали и будем писать о том, как люди в регионах переживают войну».

Ранее издание публиковало историю о детском тренере из Бурятии Валерии Яковлеве, который трижды сорвал букву Z со стены школы и получил штраф в 90 тысяч рублей.

С начала войны в Украине Роскомнадзор заблокировал на территории России уже более 2300 ресурсов, подсчитала «Роскомсвобода».

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