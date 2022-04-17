С начала войны в Украине погибли более 200 детей

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Как минимум 202 ребенка погибли в Украине с начала российского вторжения, заявили в офисе генпрокурора страны. Еще 361 ребенок получил ранения.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (117), Киевской (106) и Харьковской областях (89). В ведомстве отметили, что эти цифры не являются окончательными, поскольку в зонах активных боевых действий подсчет пострадавших еще продолжается.

В результате обстрелов и бомбардировок вооруженными силами РФ по всей стране повреждены 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью, также рассказали в офисе генпрокурора.

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