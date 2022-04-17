Российские военные нанесли ракетный удар по заводу в Киевской области

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В ночь на 17 апреля российские военные уничтожили завод по производству боеприпасов в районе города Бровары в Киевской области. Об этом на брифинге в воскресенье заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Информацию о российском обстреле подтвердил мэр Бровар Игорь Сапожко. Он сообщил о повреждении инфраструктурных объектов в городе. О масштабах разрушений и возможных пострадавших пока точно неизвестно. В городе возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением, добавил он.

В общей сложности за ночь российской авиацией были уничтожены 68 военных объектов в Украине, в том числе локаторы подсвета и наведения С-300 в районах Кривой Луки и Красноармейска, а также зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» в районе Северодонецка, сообщили в Минобороны РФ. Также в ведомстве отчитались об убийстве более 50 украинских военнослужащих и уничтожении семи БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей. Средства ПВО сбили десять украинских беспилотников в районе населенных пунктов Авдеевка, Байрак, Лозовая, Малая Камышеваха, Новопрокофьевка, Пологи, Чернобаевка, Широкое, Ясиноватая.

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