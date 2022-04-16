Журналисты «Эха Москвы», «Дождя» и других независимых российских СМИ заявили о спам-атаке на телефоны и попытке взлома аккаунтов

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Журналисты независимых российских СМИ второй день подвергаются спам-атаке на мобильные телефоны. Предполагается, что речь идет о попытке взлома их аккаунтов в телеграме, банках и сервисах госуслуг.

Вечером 15 апреля, писала , многочисленные СМС с требованием ввести коды подтверждения регистрации в различных сервисах получили журналисты The Village, «Псковской губернии», «Бумаги», телеканала , , «7×7», редактор Doxa Армен Арамян. О спам-атаке все они сообщали в соцсетях. Также о попытках взлома заявили работавшие на «Эхе Москвы», включая бывшего главного редактора Алексея Венедиктова.

Утром 16 апреля, сообщили «Медиазона» и «Агентство», журналисты снова стали получать на свои телефоны множество СМС и звонков. О новой спам-атаке сообщили, в частности несколько журналистов «7×7», «Тайги.инфо» и «Дождя» — в том числе главный редактор Тихон Дзядко и ведущая Валерия Ратникова. Как отметили Дзядко и Ратникова, новая спам-атака отличается от предыдущей тем, что сообщения больше не приходят в телеграм.

Как отметило «Агентство», спам-атака началась после того, как Минюст вечером 15 апреля объявил о расширении списка «СМИ — иностранных агентов», в который, в частности, включили журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман.

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