Зеленский: убийство украинских военных, которые остаются в Мариуполе, поставит точку на переговорах с Россией

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Киев может прекратить переговоры с Москвой в случае убийства украинских военных, которые остаются в Мариуполе. Об этом, сообщает «Украинская правда», президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью украинским онлайн-медиа.

Зеленский рассказал, что для помощи украинским военным в Мариуполе ведутся переговоры «на разных уровнях». Он также заверил, что украинские власти «на связи с ребятами, которые на заблокированном ».

Мариуполь — это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет.

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По словам Зеленского, ситуация в Мариуполе очень сложная — там нет еды, воды и медикаментов. Украинская сторона пыталась договориться о гуманитарных коридорах для раненых, женщин и детей, но Россия отказалась, сообщил президент.

Другой проблемой Мариуполя Зеленский назвал исчезновение людей в городе: «Много людей исчезли, мы не знаем сколько людей исчезли».

Что может спасти Мариуполь? Это мощное вооружение, которое нужно предоставить как можно скорее. Второе — это вопрос переговоров. Режим прекращения огня очень необходим, чтобы забрать раненых. Но это зависит от желания России. Они предлагают нашим людям сдаться.

О сопротивлении в Мариуполе

Украинские морпехи в Мариуполе заявили о своем бедственном положении. Что там происходит? Часть из них теперь в российском плену — но другим удалось соединиться с «Азовом»

О сопротивлении в Мариуполе

Украинские морпехи в Мариуполе заявили о своем бедственном положении. Что там происходит? Часть из них теперь в российском плену — но другим удалось соединиться с «Азовом»

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