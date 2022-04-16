Зеленский: убийство украинских военных, которые остаются в Мариуполе, поставит точку на переговорах с Россией
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Киев может прекратить переговоры с Москвой в случае убийства украинских военных, которые остаются в Мариуполе. Об этом, сообщает «Украинская правда», президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью украинским онлайн-медиа.
Зеленский рассказал, что для помощи украинским военным в Мариуполе ведутся переговоры «на разных уровнях». Он также заверил, что украинские власти «на связи с ребятами, которые на заблокированном заводе».
Мариуполь — это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет.
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По словам Зеленского, ситуация в Мариуполе очень сложная — там нет еды, воды и медикаментов. Украинская сторона пыталась договориться о гуманитарных коридорах для раненых, женщин и детей, но Россия отказалась, сообщил президент.
Другой проблемой Мариуполя Зеленский назвал исчезновение людей в городе: «Много людей исчезли, мы не знаем сколько людей исчезли».
Что может спасти Мариуполь? Это мощное вооружение, которое нужно предоставить как можно скорее. Второе — это вопрос переговоров. Режим прекращения огня очень необходим, чтобы забрать раненых. Но это зависит от желания России. Они предлагают нашим людям сдаться.