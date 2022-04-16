В Хабаровске задержали участников антивоенных пикетов. Один из них вышел на площадь с плакатом «Я не боюсь»

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В центре Хабаровска на Комсомольской площади днем 16 апреля задержали двух человек, вышедших на одиночные пикеты с антивоенными плакатами.

Один из участников антивоенных пикетов, сообщает SOTA, держал в руках плакат с надписью «Я не боюсь» на фоне цветов украинского флага. Собравшиеся вокруг пикетчика люди некоторое время скандировали: «Мы не боимся!»

У второго участника пикетов был плакат «Буча. Не верьте кремлевской пропаганде». На видео, опубликованном Activatica, люди, оказавшиеся рядом с пикетчиком, в частности, говорят: «Матери, помните, что ваших детей вам никто не вернет» и «Молодец!». Также слышна реплика: «Не надо провоцировать», адресованная, предположительно, пикетчику.

Как отмечает SOTA, стоявшую на Комсомольской площади женщину с плакатом в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полиция задерживать не стала.

Антивоенные акции проходят в России с 24 февраля, когда войска РФ вторглись на территорию Украины. По данным на 14 апреля, с начала вторжения за участие в антивоенных акциях задержаны 15 428 человек.

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