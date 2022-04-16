Россия запретила въезд на свою территорию главе британского правительства Борису Джонсону и министрам

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Власти РФ объявили о закрытии въезда в страну членам британского правительства, включая премьер-министра Бориса Джонсона.

В заявлении МИД РФ говорится, что такое решение принято «в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации».

Русофобский курс британских властей, ставящих своей основной задачей разжигание негативного отношения к нашей стране, сворачивание двусторонних связей практически во всех областях, наносит ущерб благополучию и интересам жителей самой Британии. Любые санкционные нападки неизбежно ударят по их инициаторам и получат решительный отпор.

Запрет на въезд в РФ распространяется на 13 человек, включая министров юстиции, обороны, финансов, иностранных и внутренних дел, а также бывшую премьер-министра Терезу Мэй, ныне являющуюся депутатом парламента.

Великобритания после вторжения России в Украину ввела санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и представителей государственных СМИ. Также Великобритания приняла секторальные санкции в отношении РФ, во многом пересекающиеся с ограничительными мерами, которые приняли США, Евросоюз и ряд других стран.

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