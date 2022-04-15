«Ситимобил» прекратит работу с 15 апреля
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Сервис заказа такси «Ситимобил» прекратит работу с 15 апреля.
«Закрываемся 15 апреля. Пока все работает», — сообщается на сайте сервиса. Пользователи «Ситимобила» также говорят, что приложение пока работает. В пресс-службе «Ситимобила» это пока не комментировали.
ТАСС сообщает, что сервис такси «ВКонтакте», запущенный «Ситимобилом» в 2019 году, также с 15 апреля на неопределенный срок приостанавливает свою работу.
Акционеры «Ситимобила» в марте приняли решение о закрытии сервиса после 15 лет работы. О причинах такого решения не сообщалось. В пресс-службе «Ситимобил» говорили, что сервис аренды самокатов Urent и каршеринговый сервис «Ситидрайв» продолжат работу.
Сервисом «Ситимобил» владеет «О2О Холдинг» — совместное предприятие VK и Сбербанка в сфере транспорта и фудтеха. По данным РБК, Петербургская компания «Транс-Миссия», владеющая сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», ведет переговоры о приобретении части активов «Ситимобила».