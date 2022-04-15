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Сервис заказа такси «Ситимобил» прекратит работу с 15 апреля.

«Закрываемся 15 апреля. Пока все работает», — сообщается на сайте сервиса. Пользователи «Ситимобила» также говорят, что приложение пока работает. В пресс-службе «Ситимобила» это пока не комментировали.

ТАСС сообщает, что сервис такси «ВКонтакте», запущенный «Ситимобилом» в 2019 году, также с 15 апреля на неопределенный срок приостанавливает свою работу.

Акционеры «Ситимобила» в марте приняли решение о закрытии сервиса после 15 лет работы. О причинах такого решения не сообщалось. В пресс-службе «Ситимобил» говорили, что сервис аренды самокатов Urent и каршеринговый сервис «Ситидрайв» продолжат работу.

Сервисом «Ситимобил» владеет «О2О Холдинг» — совместное предприятие VK и Сбербанка в сфере транспорта и фудтеха. По данным РБК, Петербургская компания «Транс-Миссия», владеющая сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», ведет переговоры о приобретении части активов «Ситимобила».

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