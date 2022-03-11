«Ситимобил» объявил о закрытии

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Сервис заказа такси «Ситимобил» прекратит свою работу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

«Акционеры сервиса городской мобильности „Ситимобил“ приняли решение о прекращении деятельности компании. Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства», — сообщили в компании.

Точные сроки закрытия сервиса не сообщаются. В компании отметили, что каршеринг «Ситидрайв» продолжит работу.

Компания VK, один из акционеров «Ситимобила», подтвердила информацию о закрытии сервиса, но отказалась раскрыть причину такого решения.

Сервисами «Ситимобил» и «Ситидрайв» владеет «О2О Холдинг» — совместное предприятие VK и Сбербанка в сфере транспорта и фудтеха. «Ситимобил» работает с 2007 года и представлен более чем в 70 городах России.

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