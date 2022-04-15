Беларусь запретила въезд автомобилям из ЕС

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Беларусь запретила въезд на свою территорию автомобилям и тягачам, зарегистрированным в Евросоюзе. Об этом сообщает Минтранс Беларуси.

Запрет начнет действовать с полуночи 16 апреля.

При этом через определенные пункты пропуска автомобилям будет разрешено доезжать до находящихся неподалеку от границы транспортно-логистических центров, чтобы выгружать там товары.

Зарегистрированные в ЕС транспортные средства, перевозящие почтовые отправления или живых животных, под ограничения не попадают.

В официальном сообщении Минтранса не уточняется, распространяется ли запрет только на грузовые автомобили или и на легковые тоже.

Евросоюз с 9 апреля запретил въезд на свою территорию белорусским и российским грузоперевозчикам в рамках очередного пакета санкций. Въезжать на территорию ЕС могут только фуры, перевозящие почту или гуманитарные грузы.

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