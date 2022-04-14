Владелец шрифтов Times New Roman и Arial заблокировал доступ к ним для клиентов из России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Американская компания Monotype, владеющая правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, пишут «Ведомости».

Сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. При использовании VPN-сервисов, отмечает издание, удается получить доступ к шрифтам.

Комментарий компании Monotype пока получить не удалось.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Шрифты Monotype уже более 40 лет применяются во всех популярных ОС Microsoft и Apple. Наиболее популярные шрифты Monotype сейчас доступны российским пользователям, например, в пакете Microsoft Office. Однако еще в начале марта Microsoft объявила о приостановке продаж в России, сейчас, заявили «Ведомостям» участники рынка, можно купить лишь завезенные до начала войны в Украине продукты.

Юристы, опрошенные изданием, считают, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype — пока не запрет российским пользователям использовать их. Однако, по их мнению, «в обозримом будущем может привести к тому, что их использование станет невозможным».

При этом, отметили собеседники «Ведомостей», российское законодательство допускает механизм принудительного лицензирования, когда продукт можно использовать в стране даже после отказа правообладателя на предоставление лицензии — «в силу необходимости защиты интересов государства и общества».

После того, как в отношении России были введены санкции в 2014 году из-за вмешательства в кризис в Украине, компания Monotype, как сообщалось, отказалась выдавать разрешение на использование своих шрифтов для некоторых российских организаций, например, для разработчиков ПО для Минобороны РФ.

Все события этого дня

Война Пятидесятый день

Все события этого дня

Война Пятидесятый день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь