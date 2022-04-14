Владелец шрифтов Times New Roman и Arial заблокировал доступ к ним для клиентов из России
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Американская компания Monotype, владеющая правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, пишут «Ведомости».
Сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. При использовании VPN-сервисов, отмечает издание, удается получить доступ к шрифтам.
Комментарий компании Monotype пока получить не удалось.
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Шрифты Monotype уже более 40 лет применяются во всех популярных ОС Microsoft и Apple. Наиболее популярные шрифты Monotype сейчас доступны российским пользователям, например, в пакете Microsoft Office. Однако еще в начале марта Microsoft объявила о приостановке продаж в России, сейчас, заявили «Ведомостям» участники рынка, можно купить лишь завезенные до начала войны в Украине продукты.
Юристы, опрошенные изданием, считают, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype — пока не запрет российским пользователям использовать их. Однако, по их мнению, «в обозримом будущем может привести к тому, что их использование станет невозможным».
При этом, отметили собеседники «Ведомостей», российское законодательство допускает механизм принудительного лицензирования, когда продукт можно использовать в стране даже после отказа правообладателя на предоставление лицензии — «в силу необходимости защиты интересов государства и общества».
После того, как в отношении России были введены санкции в 2014 году из-за вмешательства в кризис в Украине, компания Monotype, как сообщалось, отказалась выдавать разрешение на использование своих шрифтов для некоторых российских организаций, например, для разработчиков ПО для Минобороны РФ.