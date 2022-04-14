В Москве арестовали сооснователя даркнет-маркетплейса «Гидра»

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Сооснователь одного из самых известных маркетплейсов даркнета «Гидра» Дмитрий Павлов арестован в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на решение Мещанского суда.

Мера пресечения Павлову была избрана 11 апреля, он проходит подозреваемым по делу о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет).

5 апреля стало известно, что в результате спецоперации правоохранительных органов Германии конфискована серверная инфраструктура «Гидры», а также изъяты 543 биткоина общей стоимостью около 23 миллионов евро. Тогда же Минфин США ввел санкции против «Гидры».

«Гидру» называют одной из крупнейших в мире онлайн-площадок по продаже наркотиков. По сведениям уголовной полиции Германии, у маркетплейса было около 17 миллионов пользователей и более 19 тысяч продавцов. Оборот «Гидры» за 2020 год оценивали примерно в 1,23 миллиарда евро.

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