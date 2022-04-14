Роскомнадзор распорядился заблокировать второе доменное имя «Медузы»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Роскомнадзор внес второе доменное имя, которое использует «Медуза» в перечень сайтов с запрещенной информацией.
Речь идет о *.mdza.io, которое мы используем для сокращенных ссылок на наши материалы, например: mdza.io/securedrop.
Блокировка, сообщается на сайт Роскомнадзора, проводится по решению Генпрокуратуры, принятому 16 марта.
«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что
Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.
После вторжения России в Украину российские власти начали массово блокировать независимые СМИ, в том числе и «Медузу». Некоторые СМИ, например телеканал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы» прекратили работу. «Новая газета» сообщила, что выпуск издания в любой форме прекращается до окончания «спецоперации в Украине». Многие другие СМИ объявили, что не будут писать о войне, чтобы не оказаться под угрозой закрытия и не получить обвинения в нарушении законов.