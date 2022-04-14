Роскомнадзор распорядился заблокировать второе доменное имя «Медузы»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Роскомнадзор внес второе доменное имя, которое использует «Медуза» в перечень сайтов с запрещенной информацией.

Речь идет о *.mdza.io, которое мы используем для сокращенных ссылок на наши материалы, например: mdza.io/securedrop.

Блокировка, сообщается на сайт Роскомнадзора, проводится по решению Генпрокуратуры, принятому 16 марта.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

После вторжения России в Украину российские власти начали массово блокировать независимые СМИ, в том числе и «Медузу». Некоторые СМИ, например телеканал и радиостанция «Эхо Москвы» прекратили работу. «Новая газета» сообщила, что выпуск издания в любой форме прекращается до окончания «спецоперации в Украине». Многие другие СМИ объявили, что не будут писать о войне, чтобы не оказаться под угрозой закрытия и не получить обвинения в нарушении законов.

Читайте также

В России фактически введено военное положение. Ограничены свобода слова, собраний и передвижения Главное из доклада «Агоры» и «Сетевых свобод»

Читайте также

В России фактически введено военное положение. Ограничены свобода слова, собраний и передвижения Главное из доклада «Агоры» и «Сетевых свобод»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь