Навальный призвал США и ЕС открыть «информационный фронт» против Кремля и закупить в соцсетях рекламу для независимых СМИ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Политик Алексей Навальный призвал страны Запада и международные IT-корпорации открыть информационный фронт против военной пропаганды Кремля. Обращение оппозиционера, отбывающего заключение в Покровской колонии, опубликовано в его твиттере.

«Для того, чтобы убивать украинцев, Путину очень нужна поддержка войны внутри России. И первое, что надо понимать: никакой 75-процентной поддержки войны с Украиной в России нет. Это ложь Кремля, — утверждает Навальный. — В России за полтора месяца закрыли и заблокировали все независимые СМИ, включая довольно осторожные. Разве это понадобилось бы, если бы у войны с Украиной действительно была такая поддержка?»

Из-за цензуры и пропаганды у большинства россиян складывается совершенно искаженное представление о войне в Украине, но даже несмотря на блокировки соцсетей более 85% взрослых граждан России ежедневно пользуются сервисами (Facebook, Instagram, WhatsApp) и Google (YouTube), пишет политик.

Навальный считает, что в этих соцсетях должна быть запущена масштабная антивоенная кампания, нацеленная на российских пользователей.

Нам нужна реклама. Много рекламы. Огромная национальная антивоенная кампания начнется с кампании рекламной. 200 миллионов показов в день, чтобы достать каждого российского интернет-пользователя дважды. Сториз, посты и прероллы. По всей России, в городах и деревнях. В каждом планшете и каждом телефоне.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Политик призвал президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, представителей Евросоюза Урсулу фон дер Ляйен и Жозепа Борреля закупить рекламные посты в соцсетях, чтобы рассказывать россиянам правду о войне в Украине.

Он также перечислил независимые СМИ, которым нужно помочь в условиях военной цензуры: это «Медуза», «Проект», , , , Русская служба Би-би-си, , « ».

Это должна быть беспрецедентная огромная национальная рекламная кампания. Как на настоящих выборах. Наш кандидат Мир против путинского кандидата Война. Мир должен победить. Ничего другого мы себе позволить не можем.

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Пятидесятый день

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Пятидесятый день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь