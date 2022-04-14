Илон Маск предложил руководству Twitter продать ему компанию целиком
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск направил руководству Twitter предложение о продаже ему компании за 43 миллиарда долларов, или 54,20 доллара за акцию.
В письме совету директоров Маск заявил, что в нынешней форме компания, по его мнению, не сможет ни процветать, ни служить целям свободы слова, и поэтому должна превратиться из публичной в частную.
Если его предложение будет отклонено, он выйдет из числа акционеров компании, следует из заявления Маска.
Согласно письму Маска, предлагаемая им цена за акцию на 38% выше, чем цена акции накануне объявления о том, что он входит в число акционеров компании. При этом опрошенный агентством Bloomberg эксперт назвал цену слишком низкой.
После объявления акции компании на предварительных торгах выросли на 18%, но потом опустились.
Маску, как выяснилось в начале апреля, принадлежат 9% акций Twitter, он крупнейший акционер компании. Руководство компании предложило ему присоединиться к совету директоров, однако он отказался.