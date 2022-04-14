Саудовский принц (один из крупнейших акционеров Twitter) отказал Илону Маску в покупке компании

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Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, являющийся одним из крупнейших акционеров Twitter, отклонил предложение основателя Tesla и SpaceX, богатейшего человека планеты Илона Маска по покупке 100% акций соцсети.

«Я не верю, что предложенная Маском цена (54,20 доллара за акцию) близка к реальной стоимости Twitter, учитывая перспективы роста компании. Будучи одним из крупнейших и долгосрочных акционеров Twitter, я отвергаю это предложение», — написал он в твиттере.

Принцу и его инвестиционной фирме Kingdom Holding Company (KHC) принадлежит 5,2% доли Twitter.

В начале апреля стало известно, что Илон Маск является крупнейшим акционером Twitter, ему принадлежат 9,2% акций соцсети. Руководство Twitter предложило ему войти в совет директоров, но он отказался.

14 апреля Маск направил в Twitter предложение о продаже ему компании за 43 миллиарда долларов, или 54,20 доллара за акцию. Бизнесмен заявил, что, по его мнению, в нынешней форме компания не сможет ни процветать, ни служить целям свободы слова, и поэтому должна превратиться из публичной в частную. Маск назвал предлагаемую им цену за акцию на 38% выше, чем цена акции накануне объявления о том, что он входит в число акционеров компании.

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