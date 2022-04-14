Федеральная налоговая служба рекомендовала посылать имейлы с доменов .ru и .su. Прием писем с европейских и американских доменов заблокирован

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Федеральная налоговая служба заявила 12 апреля, что прием писем с электронных адресов, зарегистрированных на доменах из США или Европы, заблокирован.

Это сделано в соответствии с рекомендациями России для защиты сервиса электронной почты ФНС России от внешнего негативного влияния (компьютерные атаки, вредоносные программы и т. д.).

В ФНС рекомендовали налогоплательщикам при отправке обращений использовать почтовые сервисы, использующие российские домены .ru и .su, или домены стран, «не попадающих под ограничения».

В ФНС отметили, что аналогичные ограничения действуют и в других российских государственных органах.

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