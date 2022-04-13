Журналист Сергей Ерженков заявил о пытках после того, как его задержали из-за надписи «Путин ****** (надоел)»

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Режиссер-документалист, продюсер в команде Ксении Собчак Сергей Ерженков утверждает, что после задержания в городе Касимов Рязанской области в начале марта он подвергся пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил в эфире программы «Воздух» на канале «Ходорковский Live».

«Люди, которые меня знают, могут увидеть, что у меня прибавилось шрамов на голове. И у меня есть справки из травмпункта, куда я ходил. Я должен заявить, что, да, пытки были», — сказал Ерженков.

Он рассказал, что его задержали 5 марта, на следующий день после антивоенной акции, проведенной в Касимове: несколько активистов написали на памятнике Владимиру Ленину фразу «Путин ****** (надоел) уходи». Ерженков говорит, что снимал эту акцию.

Ходорковский LIVE / Youtube

По словам Ерженкова, его задержали десять сотрудников ФСБ из Владимира, которые в течение пяти часов «оттаптывались» на нем. « — все по классике. У меня до сих пор затекают запястья рук, потому что я мало того, что был в наручниках, еще они обмотали меня скотчем и в таком положении я провел порядка пяти часов», — заявил Ерженков.

Сергей Ерженков добавил, что после случившегося он подал заявление. Из интервью неясно, в отношении кого оно подано: сперва Ерженков сказал, что написал заявление «на сотрудников полиции», а затем — что «на сотрудников ФСБ города Владимир». По его словам, на обращение никто не ответил.

В эфире «Воздуха» Ерженкова спросили, почему он больше месяца не рассказывал о пытках. «Я об этом не говорил, потому что я предполагал, что они все-таки закроют дело за отсутствием состава преступления… потому что де-юре этого памятника вовсе нет», — ответил он.

Ерженков проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о вандализме, которое возбудили из-за акции в Касимове. Об уголовном деле стало известно 12 апреля, когда об этом сообщили несколько прокремлевских СМИ.

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