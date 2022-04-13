Журналиста Сергея Ерженкова обвинили в вандализме из-за надписи «Путин, уходи» на памятнике Ленину

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Режиссер-документалист и продюсер в команде Ксении Собчак Сергей Ерженков стал фигурантом уголовного дела о вандализме, сообщили источники нескольких прокремлевских СМИ. По части 2 статьи 214 УК («Вандализм») ему может грозить до трех лет лишения свободы.

По сведениям , в начале марта журналист вместе со своим другом написал белой краской «Путин, уходи» на памятнике Владимиру Ленину в городе Касимов Рязанской области.

Сам Ерженков рассказал, что о возбуждении уголовного дела узнал из СМИ. По словам журналиста, своей акцией он хотел обратить внимание на удручающее состояние памятников в Касимове, где жили его родители и где он часто проводит отпуск. Ерженков считает уголовное дело «попыткой давления». Его заявление опубликовала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.

В ходе акции на постамент памятника была нанесена сакральная фраза — в надежде, что она сработает как фамилия Навального на неубранном сугробе — привлечет внимание и решит вопрос удручающего состояния касимовских памятников. Фраза, как пишут пригожинские каналы, «дискредитирующая власть». Нанесена водоэмульсионной краской, которая легко стирается. Увы, надпись, которую можно было смыть тряпкой с водой, была закрашена коммунальщиками черной масляной краской. Вот где жест истинного вандализма.

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