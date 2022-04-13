«Яндекс.Музыка» удалила подкаст «Русской службы Би-би-си», в котором рассказывали о войне в Украине

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Сервис «Яндекс.Музыка» удалил ежедневные новостные подкасты «Что это было?», пишет .

Служба поддержки «Яндекс.Музыки» сообщила в твиттере, отвечая на вопрос пользователя, что доступ к подкасту ограничен по требованию Роскомнадзора.

В подкасте «Что это было?» после начала российского вторжения ежедневно обсуждается война в Украине.

Сева Бойко, продюсер подкастов «Русской службы Би-би-си» подтвердил, что Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к «Что это было?» на основании того, что там «распространяется запрещенная законом информация».

Подкаст «Что это было» продолжает выходить, и его прослушивание не влечет никаких санкций. «Яндекс.Музыка» — это лишь один из стримингов (площадок, приложений), который размещал наш контент, он никак не влияет на наши редакционные процессы. Есть множество других площадок и приложений, где вы можете нас слушать.

В России после начала войны в Украине начались массовые блокировки СМИ — в основном, это объяснялось «распространением заведомо ложной информации» о войне на Украине. В списке заблокированных оказалась и «Русская служба Би-би-си». Также соцсеть «ВКонтакте» по требованию блокировала на территории России страницы независимых СМИ. Страницы некоторых из них, например «Медиазоны», удалил и «Яндекс.Дзен».

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