Вице-премьер Украины заявила, что на 13 апреля не удалось открыть ни один гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что на среду, 13 апреля, не удалось открыть ни один гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.

В Запорожской области, по словам Верещук, российские военные блокируют автобусы для эвакуации жителей Мариуполя, а в Луганской области — не соблюдают режим прекращения огня.

«Все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня. Но, мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры открылись вновь как можно быстрее».

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, невозможно.

Договоренность об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации жителей и доставки медикаментов и предметов первой необходимости в населенные пункты, находящиеся в зоне боевых действий, была достигнута в начале марта на российско-украинских переговорах. По таким коридорам, в частности, эвакуируют жителей осажденного Мариуполя.

Украинская и российская сторона ранее неоднократно обвиняли друг друга в срыве договоренностей по гуманитарным коридорам, тем не менее эвакуация так или иначе проводилась.

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