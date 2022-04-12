В Мариуполе ранили журналистку Первого канала

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Съемочная группа Первого канала попала 11 апреля под обстрел в Мариуполе во время подготовки репортажа. В результате получила ранение корреспондент Ирина Куксенкова.

По сведениям телеканала, оператор съемочной группы Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали.

Первый канал выпустил в эфире утренних новостей репортаж Куксенковой, который она передала из больницы в Донецке. В нем рассказывается, что журналистов обстреляли из гранатомета «украинские националисты». Куксенковой в ноги попали несколько осколков. Ей оказали первую помощь на месте.

23 марта в Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина, работавшая по редакционному заданию .

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