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Кремль не сомневается в необходимости «специальной военной операции» в Украине, ее цели будут достигнуты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками космодрома Восточный в Амурской области.

«То, что мы делаем, — помогаем людям, спасаем людей, с одной стороны, а с другой стороны — мы просто предпринимаем меры обеспечения безопасности самой России. Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильное решение», — цитирует слова президента «Интерфакс».

По мнению Путина, Украина стала превращаться в «антироссийский плацдарм», там «начали выращивать имевшиеся уже давно ростки национализма». «Неонацизм, к сожалению, стал фактором жизни достаточно большой близкой нам страны. Столкновение с этими силами для России было неизбежно», — считает Путин.

Он также добавил, что у «спецоперации» в Украине «абсолютно понятные и благородные» цели — это помощь людям в Донбассе.

Космодром Восточный Владимир Путин посетил вместе с Александром Лукашенко. Среди прочего президент РФ вручил госнаграды российским космонавтам, а также поручил «Роскосмосу» реализовать лунную программу и обеспечить подготовку и полет на российском корабле белорусского космонавта.

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