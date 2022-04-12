«То, что мы делаем, — помогаем людям». Путин — о войне в Украине
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Кремль не сомневается в необходимости «специальной военной операции» в Украине, ее цели будут достигнуты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками космодрома Восточный в Амурской области.
«То, что мы делаем, — помогаем людям, спасаем людей, с одной стороны, а с другой стороны — мы просто предпринимаем меры обеспечения безопасности самой России. Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильное решение», — цитирует слова президента «Интерфакс».
По мнению Путина, Украина стала превращаться в «антироссийский плацдарм», там «начали выращивать имевшиеся уже давно ростки национализма». «Неонацизм, к сожалению, стал фактором жизни достаточно большой близкой нам страны. Столкновение с этими силами для России было неизбежно», — считает Путин.
Он также добавил, что у «спецоперации» в Украине «абсолютно понятные и благородные» цели — это помощь людям в Донбассе.
Космодром Восточный Владимир Путин посетил вместе с Александром Лукашенко. Среди прочего президент РФ вручил госнаграды российским космонавтам, а также поручил «Роскосмосу» реализовать лунную программу и обеспечить подготовку и полет на российском корабле белорусского космонавта.