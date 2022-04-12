«Новая газета» рассказала о предполагаемых подозреваемых в нападении на Дмитрия Муратова. Это «псевдодесантник» и психолог-полиграфолог

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Участниками на главного редактора «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова стали «психолог-полиграфолог» Илья Марковец и «псевдодесантник» Николай Трифонов. Об этом говорится в расследовании «Новой газеты».

8 апреля имена подозреваемых назвало издание Baza. По его данным, нападавшие — бывшие военные. При этом Марковца, сообщала Baza, задержали, а Трифонова — объявили в розыск. В МВД подтвердили задержание одного из нападавших на Муратова, но не назвали его имени.

«Новая газета» предполагает, что Марковец был «оператором» и снимал нападение на видео, тогда как Трифонов выступал «непосредственным исполнителем». Главред издания также опознал его как нападавшего.

Как выяснила «Новая газета», 37-летний Марковец был учредителем псковской компании «Братья по оружию» и владельцем подмосковного предприятия «Стратегия-2020». С 2015 года Марковец, по данным газеты, упоминается как специалист «Школы современных психотехнологий» «в области проведения психофизиологических исследований с использованием полиграфа при проверках персонала, расследовании хищений, выявлении промышленного шпионажа и выявления связи с криминальными структурами».

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

41-летний Трифонов — уроженец Узбекистана и позиционирует себя как ветерана ВДВ, хотя никогда не служил в десантных войсках, выяснили журналисты. Во время учебы в МГУ он основал организацию ветеранов боевых действий «Отвага», а также «увлекся националистическими идеями».

В 2008 году Трифонов в составе делегации ВДВ участвовал в слете прокремлевского молодежного движения «Наши» на Селигере, а через три года был избран в центральный совет Союза десантников России. Состоит ли он в организации до сих пор, «Новая газета» не уточняет. Ранее Союз десантников России осудил нападение на Муратова, заявив, что нападавшие — «ряженые» и не являются настоящими десантниками.

Журналисты требуют, чтобы полиция проверила найденные данные и задержала всех причастных. Как отмечает издание, уголовное дело о нападении до сих пор не возбуждено.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь