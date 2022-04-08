Полиция задержала подозреваемого в нападении на Дмитрия Муратова

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Полиция задержала подозреваемого в нападении на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, который 7 апреля был облит краской в поезде дальнего следования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала «База», задержанный — 37-летний Илья Марковец. Еще один человек, по сообщению «Базы», пока разыскивается.

Муратова облили краской в поезде Москва—Самара. По словам пострадавшего, злоумышленник крикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». Поезд в момент нападения, судя по опубликованной видеозаписи, стоял на платформе.

Дмитрий Муратов был обследован в Самаре. У него диагностировали ожог глаз и конъюктивы.

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