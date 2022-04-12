Бритни Спирс сообщила о своей беременности. Под опекой она жаловалась, что ей не позволяли родить

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40-летняя американская певица Бритни Спирс сообщила в инстаграме, что ждет ребенка от своего жениха Сэма Ашгари.

Спирс рассказала, что заметила изменения в весе после поездки на Мауи. «Мой сказал: „Ты беременна едой, глупышка!“ Так что я сделала тест на беременность, ну и… У меня будет ребенок!» — говорится в посте.

Певица заявила, что не будет часто появляться на публике, чтобы избежать преследования папарацци, а также сообщила о своем психическом здоровье во время прошлых беременностей.

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Бритни Спирс была замужем дважды. В 2004 году она вышла за друга детства Джейсона Александра, их брак продлился 55 часов. В том же году Спирс стала женой танцора Кевина Федерлайна. У них родились двое детей. Спирс и Федерлайн развелись в 2006 году.

В ноябре 2021 года суд освободил Спирс от опеки ее отца Джеймса Спирса, который контролировал ее жизнь и финансы с 2008 года. Его назначили опекуном после того, как певица попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Все эти годы певица продолжала выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая миллионы долларов.

Выступая в суде по делу о прекращении опеки, Спирс рассказывала, что несчастна, а ее опекуны не позволяют ей выйти замуж и родить еще одного ребенка.

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