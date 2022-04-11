Володин предложил лишать гражданства россиян, которые «ведут себя предательски» и критикуют войну в Украине
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать гражданства россиян, которые «ведут себя подло, предательски» и «получают печеньки Госдепа». Об этом он заявил в своем телеграм-канале.
Так Володин прокомментировал сообщения о том, что бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире, стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt.
Есть и те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают «печеньки Госдепа».
Сегодня такую подачку в виде работы в Die Welt получила Марина Овсянникова…
Теперь она будет работать на одну из стран НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, направление наемников, которые будут воевать против наших солдат и офицеров, обосновывать введенные против Российской Федерации санкции.
«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что
Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.
Спикер Госдумы выразил сожаление, что для таких россиян не предусмотрено лишение гражданства и запрет на въезд в РФ. «Наверно, это было бы правильно», — написал он.
По мнению Володина, большинство граждан России поддерживают войну в Украине и понимают «ее необходимость для безопасности страны и людей».