Володин предложил лишать гражданства россиян, которые «ведут себя предательски» и критикуют войну в Украине

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать гражданства россиян, которые «ведут себя подло, предательски» и «получают печеньки Госдепа». Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

Так Володин прокомментировал сообщения о том, что бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире, стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt.

Есть и те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают «печеньки Госдепа».

Сегодня такую подачку в виде работы в Die Welt получила Марина Овсянникова…

Теперь она будет работать на одну из стран НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, направление наемников, которые будут воевать против наших солдат и офицеров, обосновывать введенные против Российской Федерации санкции.

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Спикер Госдумы выразил сожаление, что для таких россиян не предусмотрено лишение гражданства и запрет на въезд в РФ. «Наверно, это было бы правильно», — написал он.

По мнению Володина, большинство граждан России поддерживают войну в Украине и понимают «ее необходимость для безопасности страны и людей».

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