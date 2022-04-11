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Роскомнадзор потребовал от Google немедленно исключить из его сервисов «угрозы в адрес российских пользователей». Об этом регулятор заявил в своем телеграм-канале.

Претензии Роскомнадзора последовали за сообщениями о некорректной работе сервиса для перевода Google Translate. 9 апреля СМИ обратили внимание, что при переводе фразы «dear russians» («дорогие русские») с английского на русский сервис предлагает заменить ее на «dead russians» («мертвые русские»).

Как отмечало РИА Новости, если ввести ту же фразу с другой национальностью, Google Translate не видел ошибки. Роскомнадзор назвал это «нарушением экстремистского характера».

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Сейчас, как убедилась «Медуза», сервис при вводе «dear russians» никаких замен не предлагает.

«Роскомнадзор потребовал от американской компании принять исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в отношении российских пользователей, а также проинформировать ведомство о причинах появления таких сообщений», — говорится в сообщении ведомства

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