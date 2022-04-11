Международная автомобильная федерация начала расследование против 15-летнего гонщика из России из-за нацистского приветствия. Сам подросток извинился

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Международная автомобильная федерация начала расследование в отношении 15-летнего гонщика из России Артема Северюхина, который вскинул руку в нацистском приветствии во время этапа чемпионата Европы по картингу в Португалии. Об этом говорится в твиттере организации.

Шведская команда Ward Racing, за которую выступает подросток, осудила его поведение, назвав его неспортивным и недопустимым. Команда решила расторгнуть контракт с россиянином.

Пресс-служба Российской автомобильной федерации (РАФ) опубликовала видео с извинениями Северюхина. Он заявил, что «изобразил жест, которые многие восприняли как нацистское приветствие, но это не так».

Я никогда не поддерживал нацизм. Считаю, его одним из самых страшных преступлений против человечества. Я выступал под итальянской лицензией и выиграл гонку под итальянским флагом. И ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, я не могу объяснить. Знаю, что виноват, знаю, что глуп, и готов понести наказание. Но прошу понять меня в том, что в этом не было никакой поддержки нацизма или фашизма, не было желания оскорбить зрителей, пилотов, болельщиков, команду. Извините меня, пожалуйста.

В самой организации заявили, что считают «неприемлемым любое, даже случайное проявление фашизма и нацизма в российском автоспорте и у российских спортсменов». РАФ пообещала дать оценку действиям гонщика и сообщить о мерах, которые будут к нему применены.

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10 апреля 15-летний уроженец Свердловской области Артем Северюхин одержал победу в первом этапе чемпионата Европы по картингу в Португалии. Во время церемонии награждения на пьедестале подросток вскинул руку в нацистском приветствии. Мать Северюхина заявила, что сын «послал сердечки» ей и своей команде.

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