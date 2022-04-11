15-летний гонщик из России вскинул руку в нацистском приветствии на пьедестале чемпионата Европы по картингу. Его мать сказала, что он «послал сердечки» команде
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Гонщик из России Артем Северюхин, одержавший победу в первом этапе чемпионата Европы по картингу в классе OK Португалии, на пьедестале вскинул руку в нацистском приветствии.
Международная автомобильная федерация пока не прокомментировала ситуацию, однако удалила со своего сайта и из соцсетей информацию об этих гонках.
Судя по опубликованным в соцсетях скриншотам, мать Северюхина в комментариях в фейсбуке заявила, что ее сын «послал сердечки» ей и своей команде. Бывший тренер Северюхина Александр Тегай в разговоре с E1 предположил, что «Артем просто эмоционально радовался победе, гордился за себя и команду».
Северюхин — уроженец Свердловской области, E1 пишет, что ему 15 лет. Он выступает за шведскую команду Ward Racing. Подросток участвовал в чемпионате Европы под флагом Италии; ранее Международная автомобильная федерация запретила гонщикам из России и Беларуси выступать под флагами этих стран из-за вторжения в Украину.