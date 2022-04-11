Meta продлила до конца апреля разрешение пользователям из Украины публиковать призывы к насилию в отношении российских военных

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Компания Meta (объявлена в России экстремистской и запрещена) продлила до 30 апреля действие исключения, позволяющего жителям Украины и ряда стран публиковать призывы к насилию в отношении российских военных в фейсбуке и инстаграме. Это следует из сообщения Reuters.

Источники агентства также сообщили, что Meta, в то же время, не дала модераторам соцсетей специальных инструкций для борьбы с ложными нарративами о войне в Украине (к примеру, с отрицанием гибели мирных жителей).

Об исключениях в политике Meta по борьбе с языком ненависти в соцсетях Reuters узнало в первой половине марта. Компания разрешила жителям ряда стран Восточной Европы высказывать призывы к насилию в отношении российских военных.

Как пишет Reuters, некоторые сотрудники компании раскритиковали эту политику, отмечая, что для жителей других стран, пострадавших от военных конфликтов, не делалось исключений, разрешающих язык вражды и призывы к насилию.

Из-за этой политики власти РФ объявили Meta экстремистской организацией. Принадлежащая ей соцсеть Instagram была заблокирована (Facebook был заблокирован ранее под другим предлогом).

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