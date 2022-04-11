Компания Ericsson объявила о приостановке деятельности в России. Она поставляет оборудование крупнейшим операторам связи
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Шведская компания Ericsson приостанавливает деятельность в России на неопределенный срок. Такое решение, сообщается в заявлении компании, принято на фоне новых санкций Евросоюза. Сотрудники Ericsson в России будут отправлены в оплачиваемый простой.
Ericsson является поставщиком телеком-оборудования для крупнейших российских операторов связи, включая МТС и Tele2.
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8 апреля Евросоюз принял очередной, пятый пакет санкций в отношении России из-за вторжения в Украину. Он, в частности, вводит запрет на поставки в Россию высокотехнологичной электроники и технологий, предназначенных для гражданских сетей связи, которые являются собственностью организации, контролируемой государством или имеющей более 50% государственной собственности.
В феврале вскоре после начала войны в Украине Ericsson, как и многие другие крупные международные компании, объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию.