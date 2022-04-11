Компания Ericsson объявила о приостановке деятельности в России. Она поставляет оборудование крупнейшим операторам связи

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Шведская компания Ericsson приостанавливает деятельность в России на неопределенный срок. Такое решение, сообщается в заявлении компании, принято на фоне новых санкций Евросоюза. Сотрудники Ericsson в России будут отправлены в оплачиваемый простой.

Ericsson является поставщиком телеком-оборудования для крупнейших российских операторов связи, включая МТС и Tele2.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

8 апреля Евросоюз принял очередной, пятый пакет санкций в отношении России из-за вторжения в Украину. Он, в частности, вводит запрет на поставки в Россию высокотехнологичной электроники и технологий, предназначенных для гражданских сетей связи, которые являются собственностью организации, контролируемой государством или имеющей более 50% государственной собственности.

В феврале вскоре после начала войны в Украине Ericsson, как и многие другие крупные международные компании, объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию.

Все события этого дня

Война Сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

Все события этого дня

Война Сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь