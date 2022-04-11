Евросоюз начал обсуждение шестого пакета санкций в отношении России
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Страны-члены ЕС приступили к обсуждению шестого пакета санкций в отношении России из-за войны в Украине. Об этом, в частности, заявили глава МИД Дании Йеппе Кофод и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Я рад, что Европейская комиссия дала ясно понять, что мы начинаем работу над шестым пакетом с „нефтяной опцией“», — заявил Ландсбергис в Брюсселе, где должна состояться встреча глав МИД стран-членов Евросоюза. «Надеюсь, — добавил он, — на этот раз сработает».
Кофод, также приехавший в Брюссель, не стал говорить напрямую, рассматривается ли в рамках шестого пакета запрет на импорт российской нефти, но дал понять, что ограничительные меры коснутся «энергетического сектора», сообщает CNN.
Пятый пакет санкций Евросоюз ввел в действие в пятницу, 8 апреля. Последний на настоящий момент пакет санкций включает в себя запрет на импорт российского угля, запрет на доступ российских судов в порты ЕС и въезд российских и белорусских грузоперевозчиков на территорию Евросоюза (с рядом исключений).