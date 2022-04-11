Евросоюз начал обсуждение шестого пакета санкций в отношении России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Страны-члены ЕС приступили к обсуждению шестого пакета санкций в отношении России из-за войны в Украине. Об этом, в частности, заявили глава МИД Дании Йеппе Кофод и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Я рад, что Европейская комиссия дала ясно понять, что мы начинаем работу над шестым пакетом с „нефтяной опцией“», — заявил Ландсбергис в Брюсселе, где должна состояться встреча глав МИД стран-членов Евросоюза. «Надеюсь, — добавил он, — на этот раз сработает».

Кофод, также приехавший в Брюссель, не стал говорить напрямую, рассматривается ли в рамках шестого пакета запрет на импорт российской нефти, но дал понять, что ограничительные меры коснутся «энергетического сектора», сообщает CNN.

Пятый пакет санкций Евросоюз ввел в действие в пятницу, 8 апреля. Последний на настоящий момент пакет санкций включает в себя запрет на импорт российского угля, запрет на доступ российских судов в порты ЕС и въезд российских и белорусских грузоперевозчиков на территорию Евросоюза (с рядом исключений).

Все события этого дня

Война Сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

Все события этого дня

Война Сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь