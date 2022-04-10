Во Франции проходит первый тур выборов президента

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Во Франции проходит первый тур президентских выборов, в рамках которых должны проголосовать 48,7 миллиона избирателей, сообщает BFM TV.

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (9:00 мск), большинство из них закроются в 19:00 (20:00 мск). Однако в Париже, Лилле, Бордо и Тулузе избиратели смогут проголосовать до 20:00 (21:00 мск). Голосование на французских зарубежных территориях прошло накануне, 9 апреля.

Всего в первом туре выборов участвуют 12 кандидатов. Ожидается, что во второй тур выйдут лишь трое — лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, глава «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон и действующий президент страны Эммануэль Макрон. Согласно предвыборным опросам, основная борьба, как и на выборах 2017 года, развернется между Макроном и Ле Пен.

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В США опасаются, что в случае победы Ле Пен, которая ранее симпатизировала президенту России Владимиру Путину, Франция может выйти из коалиции по поддержке Украины.

О шансах Макрона на переизбрание

«Макрон будет продолжать диалог с Кремлем, несмотря ни на что»‎ В воскресенье во Франции — президентские выборы. Говорим с историком Татьяной Пархалиной о том, с чем на них идет Макрон (и почему он так часто звонит Путину)

О шансах Макрона на переизбрание

«Макрон будет продолжать диалог с Кремлем, несмотря ни на что»‎ В воскресенье во Франции — президентские выборы. Говорим с историком Татьяной Пархалиной о том, с чем на них идет Макрон (и почему он так часто звонит Путину)

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