В Украине полиция завела более 4200 дел о нарушении законов и обычаев войны

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Национальная полиция Украины открыла более 4200 уголовных производств по о нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Министр рассказал об этом, говоря о обследовании домов и разборе завалов в Киевской области, часть которой несколько недель находилась под контролем российских войск.

«Из-под руин извлекают тела погибших. Как минимум нужно еще две недели, чтобы деблокировать руины, и это будет только первый этап. Только тогда мы сможем назвать и первое число погибших в этих населенных пунктах», — заявил он.

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