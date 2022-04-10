Украина ввела полное торговое эмбарго против России

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Правительство Украины одобрило полное торговое эмбарго против России. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Введено торговое эмбарго против РФ. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации», — написал Мельничук в своем телеграм-канале.

По оценкам властей Украины, полное прекращение торговых отношений между странами обойдется России минимум в шесть миллиардов долларов в год.

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По данным Федеральной таможенной службы России, в прошлом году оборот торговли между Украиной и Россией вырос на 23% — до 12,3 миллиарда долларов.

С 2015 года в Украине действовал запрет на импорт некоторых товаров из России, отмечает «Украинская правда». В их числе — мясо, рыба, некоторые молочные продукты, кофе, чай, сладости, алкоголь и сигареты, лекарства, удобрения, промышленные товары, транспортные средства и бумажные изделия.

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