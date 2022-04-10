Сын Джона Леннона впервые публично спел «Imagine» ради помощи Украине. Он обещал исполнить песню, только если наступит конец света

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Джулиан Леннон, сын одного из основателей группы Beatles Джона Леннона, впервые исполнил песню отца «Imagine». Ролик со своим исполнением он опубликовал в соцсетях, поддержав кампанию .

В подписи к видео Леннон младший назвал войну в Украине невообразимой трагедией, на которую, по его словам, он должен был отреагировать самым значимым способом.

«Я всегда говорил, что спою „Imagine“ только в случае конца света. Но сейчас текст песни отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире. Потому что с этой песней мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение… Эта песня — свет в конце тоннеля», — заявил Джулиан Леннон.

Julian Lennon Performs 'IMAGINE' for Global Citizenʼs Stand Up For Ukraine w/Nuno Bettencourt Julian Lennon

Всего в рамках акции Stand Up for Ukraine удалось привлечь гранты на 4,6 миллиарда долларов и кредиты на 5,5 миллиарда долларов. О намерении выделить средства, среди прочих, заявили Европейская комиссия (1,1 миллиарда долларов) Бельгия (904 миллиона долларов) и Финляндия (778 миллиона долларов). Собранные деньги направят на поддержку 4,4 миллиона украинских беженцев в европейских странах и 6,5 миллиона украинцев, вынужденных покинуть свои дома внутри страны.

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