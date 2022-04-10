Премьер-министра Пакистана Имрана Хана отстранили от должности. Парламент вынес ему вотум недоверия

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Парламент Пакистана вынес вотум недоверия и отстранил от должности премьер-министра страны Имрана Хана, сообщает Reuters.

Голосование по вопросу об отстранении Хана в нижней палате пакистанского парламента длилось около 13 часов. В итоге инициативу приняли большинством голосов — ее поддержали 174 из 342 членов палаты.

Сам Хан в преддверии голосования заявил, что за попытками его отстранения стоят власти США.

Члены парламента Пакистана собирались вынести вотум недоверия Хану еще 3 апреля, но его сторонники заблокировали проведение голосования и распустили парламент. В ситуацию вмешался Верховный суд, который признал эти решения неконституционными и постановил провести голосование 9 апреля.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

69-летний бывший профессиональный игрок в крикет Имран Хан стал первым премьер-министром Пакистана, которому был вынесен вотум недоверия. Он пришел к власти в 2018 году при поддержке военных, но недавно утратил парламентское большинство, лишившись поддержки ключевых партнеров по коалиции. Оппозиция обвинила Хана в том, что ему не удалось восстановить экономику страны после ковида и выполнить обещания в рамках борьбы с коррупцией.

Хан поддерживал тесные связи с Россией, отмечает «Би-би-си». В частности, 24 февраля — в первый день российского вторжения в Украину — пакистанский премьер встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Как отмечает Reuters, новым премьер-министром Пакистана может стать Шахбаз Шариф — лидер партии «Пакистанская мусульманская лига» и младший брат политика Наваза Шарифа, который трижды был премьер-министром страны.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь