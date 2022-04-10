Канцлер Австрии приедет в Москву на встречу с Путиным

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник, 11 апреля, приедет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает BBC News со ссылкой на представителя канцлера, цель визита — способствовать переговорам о прекращении войны в Украине.

По данным BBC News, Нехаммер уведомил о своем визите «Берлин, Брюссель и украинского президента Владимира Зеленского».

Как сообщает австрийская газета Kronen Zeitung, Нехаммер собирается «навести мосты» и «постараться сделать все возможное, чтобы приблизиться к миру». По данным издания, он обсуждал поездку с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

В субботу, 9 апреля, Нехаммер побывал в Киеве, где встретился с Зеленским.

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